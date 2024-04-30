По жалобе в президиум Верховного суда истребовано дело Белой и Сушкевич

В рамках рассмотрения жалоб адвокатов калининградского медика Элины Сушкевич в президиум Верховного суда истребовано дело врачей. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.

Адвокаты Сушкевич подали надзорные жалобы 12 апреля. «Не согласившись с решениями нижестоящих судов, а также судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, мы подготовили с моим коллегой Жуковским жалобы в президиум Верховного суда в порядке надзора на те существенные, как нам видится, нарушения, которые повлияли на исход дела», — пояснял «Новому Калининграду» представитель врача Камиль Бабасов.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву.