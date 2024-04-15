Апелляция повторно утвердила приговор обвиненным в дезертирстве калининградцам

Апелляционная инстанция повторно рассмотрела жалобы на приговор восьми мобилизованным жителям Калининградской области, которых обвинили в дезертирстве из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант».
Жалобы рассматривал 2-й Западный окружной военный суд после того, как кассационная инстанция отменила его первое решение. Основанием стало то обстоятельство, что трое осужденных — Денис Балахин, Евгений Кравченко и Дмитрий Мельников — хотели лично участвовать в заседании, но такую возможность предоставили только Балахину.
Кроме того, суды, как указала защита, не учли, что у двоих фигурантов при оставлении части не было при себе оружия. В этом случае преступление должно квалифицироваться не по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации или военного положения либо в условиях вооруженного конфликта), а по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Адвокаты также указали, что в рамках идентичного обвинения, предъявленного всем подсудимым, они получили разные сроки лишения свободы.
Кассационный военный суд согласился с защитой лишь в том, что апелляционная инстанция допустила нарушения процессуальных норм. При повторном рассмотрении жалоб суд обеспечил присутствие всех восьмерых осужденных по видеоконференцсвязи. По данным «Коммерсанта», они отбывают наказание в ИК № 13 в Калининградской области.
Приговор снова признали законным и обоснованным. Как отмечает издание, защита намерена снова обратиться в кассацию, рассчитывая добиться либо переквалификации инкриминируемых мужчинам статей УК, либо пересмотра всего уголовного дела.Одинцовский гарнизонный военный суд огласил приговор сержанту Евгению Кравченко, рядовым Дмитрию Мельникову, Александру Бабешко, Николаю Колмачеву, Александру Богаченко, Александру Елисееву и ефрейторам Игорю Медведеву и Денису Балахину 26 мая 2023 года. Их признали виновными в дезертирстве, совершенном в период боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Мужчин приговорили к срокам от шести до семи лет. По данным «Коммерсанта», это было первое дело о массовом побеге из зоны проведения СВО.