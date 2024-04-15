Апелляция повторно утвердила приговор обвиненным в дезертирстве калининградцам

Апелляционная инстанция повторно рассмотрела жалобы на приговор восьми мобилизованным жителям Калининградской области, которых обвинили в дезертирстве из зоны специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсант».



Жалобы рассматривал 2-й Западный окружной военный суд после того, как кассационная инстанция отменила его первое решение. Основанием стало то обстоятельство, что трое осужденных — Денис Балахин, Евгений Кравченко и Дмитрий Мельников — хотели лично участвовать в заседании, но такую возможность предоставили только Балахину.

Кроме того, суды, как указала защита, не учли, что у двоих фигурантов при оставлении части не было при себе оружия. В этом случае преступление должно квалифицироваться не по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации или военного положения либо в условиях вооруженного конфликта), а по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Адвокаты также указали, что в рамках идентичного обвинения, предъявленного всем подсудимым, они получили разные сроки лишения свободы.

Кассационный военный суд согласился с защитой лишь в том, что апелляционная инстанция допустила нарушения процессуальных норм. При повторном рассмотрении жалоб суд обеспечил присутствие всех восьмерых осужденных по видеоконференцсвязи. По данным «Коммерсанта», они отбывают наказание в ИК № 13 в Калининградской области.

Приговор снова признали законным и обоснованным. Как отмечает издание, защита намерена снова обратиться в кассацию, рассчитывая добиться либо переквалификации инкриминируемых мужчинам статей УК, либо пересмотра всего уголовного дела.