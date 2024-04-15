«Аэрофлот» разрешил перевозку животных на пассажирских креслах самолетов

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Как сообщает «Аэрофлот», сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах авиакомпаний, выполняемых под кодом SU. Оплата перевозки осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.

«В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг, — отмечается на сайте авиакомпании. — Перевозка животного возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя».

Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле. Услуга доступна в любом классе обслуживания, контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора.

Ранее согласно правилам «Аэрофлота», если вес животного превышал 8 кг вмеcте с переноской, то животное перевозилось в багаже. В 2020 году в социальных сетях разгорелся скандал с котом Виктором и его хозяином после того, как ему запретили лететь рядом с хозяином из-за двух кг лишнего веса. После безуспешных попыток договориться о дополнительной плате его хозяин подменил животное при досмотре, показав более худого кота своих друзей.

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