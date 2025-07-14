«Аэрофлот» расширил услугу по перевозке животных в салоне самолёта

«Аэрофлот» расширил услугу по перевозке животных в салоне самолёта
Фото: «Новый Калининград»
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«Аэрофлот» сообщил о расширении услуги по перевозке животных в салоне самолёта. Теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла. Сервис доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU, говорится на сайте авиаперевозчика.

По правилам авиакомпании, вес переноски, которая размещается под сиденьем, не должен превышать 8 кг. Контейнер для перевозки на соседнем кресле может весить не более 15 кг. Дополнительные требования к переноскам и правила перевозки указаны на сайте «Аэрофлота».

В каждый контейнер можно поместить до трёх животных. Таким образом, один пассажир сможет взять в салон до шести питомцев. Ожидается, что услуга будет востребована у владельцев животных мелких пород, а также при перевозке котят или щенков.

«Аэрофлот» внедрил услугу перевозки животного на соседнем кресле в апреле 2024 года.

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