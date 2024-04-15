Заключённых в ИК-12 привлекут к посеву сельхозугодий под Гвардейском

Калининградское УФСИН использует труд заключённых ИК-12 при посеве сельскохозяйственных угодий в Гвардейском районе. Об этом в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» сообщили в ведомстве в понедельник, 15 апреля.

Как отмечается в документе, колония-поселение в посёлке Славинское заключила договор с одним из предприятий области на засев соей и кукурузой свыше 2,5 тысяч га. На полях «обязательно будут привлечены к оплачиваемому труду осуждённые». На вопрос, как потом ИК-12 собирается использовать выращенные культуры, в УФСИН не ответили.

9 апреля колония заказала услуги по обработке сельскохозяйственных угодий за 116,9 млн рублей. По двум электронным аукционам планируется найти подрядчиков для засева 1107 гектаров кукурузой и 1481 га соей.