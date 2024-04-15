Власти Калининградской области объяснили, как будут помогать репатриантам

Власти Калининградской области разъяснили, как репатрианты могут получить региональные меры поддержки. Понятие «репатриант» было введено поправками в указ президента, на них не распространяются федеральные меры поддержки участников госпрограммы переселения соотечественников.

«Это средства для участников программы со статусом „репатриант“, которые подают документы на территории нашего региона. Они [репатрианты] обращаются в посольство, получают статус и потом уже здесь могут подавать документы [на компенсацию определенных затрат], когда переедут», — пояснил начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», речь идет о разовой выплате в 32 тысяч рублей, также о компенсациях медицинского освидетельствования, признания ученых степеней, званий, образования и квалификации, полученных за рубежом, а также аренды квартиры в течение полугода.

Понятие «репатриант» было введено в конце 2023 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о введении института репатриации в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как писала «Российская газета», речь шла и о тех соотечественников, кто «проживает в недружественных странах».

К репатриантам могут относиться граждане РФ, постоянно проживавшие за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 г.; лица, которым был оформлен выход из гражданства РФ на основании их добровольного волеизъявления, и некоторые другие лица. Они освобождаются от экзамена на знание русского языка.

В указе отмечается, что репатриант может участвовать в госпрограмме переселения на общих основаниях. При этом ему не предоставляется право на получение государственных гарантий и социальной поддержки — компенсации расходов на переезд, подъемные, пособие при отсутствии дохода, жилищная субсидия и т.д. Указ позволяет субъектам РФ самостоятельно принимать решения об оказании репатриантам финансовой и иной помощи.