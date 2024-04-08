В регионе решили разово выплачивать репатриантам до 155 тысяч рублей

В Калининградской области вводят дополнительные разовые меры социальной поддержки для репатриантов. Постановление об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовали в понедельник, 8 апреля, на портале правовой информации. Документ вступает в силу через 10 дней.



Дополнительная соцподдержка предусмотрена для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. В регионе будут разово выплачивать каждому репатрианту по 32 тысячи рублей. Еще до 135 тысяч предусмотрено на компенсацию расходов на социальную адаптацию. Эта выплата возможна при фактическом подтверждении расходов.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, к расходам на социальную адаптацию относятся медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования и квалификации, полученных за рубежом, а также аренда квартиры в течение полугода. «Комплекс мероприятий материального и нематериального характера разработан с целью развития ценностной миграции, улучшения демографической ситуации, привлечения в Калининградскую область дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Власти добавили, что репатрианты также могут проживать в центре временного размещения «Соотечественник», который расположен в поселке Северном. «Предполагается, что в 2024 году комплекс мероприятий будет способствовать привлечению в Калининградскую область до 250 семей с детьми», — сообщили в пресс-службе.

В конце 2023 года губернатор Антон Алиханов заявлял о планах привлечь в Калининградскую область около тысячи репатриантов из ближайших стран в 2024 году. По его словам, власти региона получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».