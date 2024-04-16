В кадровый резерв новой поликлиники на Сельме вошло более 100 медработников

Оборудование для новой поликлиники на Сельме в Калининграде поставлено полностью и введено в эксплуатацию, в настоящее время формируется кадровый резерв специалистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос «Нового Калининграда».



«По данным министерства [здравоохранения], медицинская техника закуплена в поликлинику в соответствии со стандартами оснащения и порядками оказания медицинской помощи, — сообщает пресс-служба. — В настоящее время идет заполнение кадрового резерва специалистов для работы в новой поликлинике на ул. Согласия. По состоянию на 9 апреля 2024 года в указанном резерве состоит более 100 медицинских работников».

Как отметили в правительстве, на сегодняшний день пока рассматривается вопрос о передаче поликлиники в оперативное управление одному из лечебных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения. Отметим, в ходе реформирования системы управления здравоохранения каждая из поликлиник Калининграда находится в оперативном управлении какой—либо из больниц. В частности, в управлении горбольницы № 4 находятся поликлиники, территориально расположенный в Ленинградском районе областного центра — № 1 на ул. Невского, № 2 на ул. Университетской, № 3 на ул. Горького, поликлинические отделения на ул. Краснопрудной и Больничной.

Ранее министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что поликлиника в настоящее время проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая.