Минздрав: новая поликлиника на Сельме примет пациентов через полтора месяца

Министерство здравоохранения Калининградской области в настоящее время проходит процесс лицензирования новой поликлинике на Сельме. Как сообщил на заседании комитета по социальной политике Заксобрания Александр Кравченко, он завершится к концу мая.



«Вчера был в поликлинике на Сельме, какая классная у нас с вами получилась там. Сейчас входим в лицензирование, месяца через полтора примем первого пациента. Просто здорово!» — сказал министр. По его словам, поликлиника не реконструирована, а «вновь спроектированная и современная». «Там нет никаких вопросов ни с доступной средой, ни с лифтами, ни с чем», — отметил министр.

Первого апреля начальник пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков сообщил, что здание разрешили ввести в эксплуатацию, минздрав региона приступил к процедуре лицензирования объекта.

Поликлиника на Сельме (ул. Согласия) должна была открыться в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Однако в конце июня стало известно, что открытие уже полностью построенной поликлиники вновь перенесли. В августе власти заявили, что учреждение начнет работу «не раньше следующего года» из-за проблем с поставками оборудования в результате санкций.