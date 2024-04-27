Минздрав: пока нет информации, кто будет «приписан» к поликлинике на Сельме

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Адреса, приписанные к новой поликлинике на ул. Челнокова в Калининграде, станут известны после открытия лечебного учреждения. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.

«Как и в случае с новой поликлиникой на Горького, участки с адресами будут опубликованы после открытия поликлиники», — сообщили в министерстве.

Ранее министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что поликлиника в настоящее время проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая.

В министерстве сообщили, что оборудование для учреждения поставлено полностью и введено в эксплуатацию, в настоящее время формируется кадровый резерв специалистов, в который на начало апреля входило более 100 человек.

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