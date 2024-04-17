В горадминистрации рассказали, смогут ли снова включить отопление в Калининграде

Все новости по теме: Отопительный сезон

Власти Калининграда исключают возможность возобновления подачи отопления. Об этом представители администрации сообщили в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«Всё же остановка и включение котельных — достаточно сложный технический процесс. Это совокупность работы огромных котлов, системы наполнения и подготовки воды. К сожалению, запускать и выключать станции раз в два-три дня просто невозможно», — сообщили в горадминистрации.

На то, что после завершения отопительного сезона в квартирах стало «не очень комфортно и сыро», пожаловалась одна из посетительниц страницы.

«В администрацию поступило очень много обращений с просьбой отключить отопление. Установившаяся среднесуточная температура воздуха продержалась больше обозначенного законом времени. Долгосрочные прогнозы показывали высокие положительные значения, поэтому отопительный сезон завершили, — отметили в администрации, — Сейчас котельные уже остановили, идёт подготовка к плановым ремонтным работам, поэтому запустить отопление повторно в этом сезоне уже не получится».

Отопление в Калининграде отключили 10 апреля. Об этом на протяжении нескольких дней просили многие калининградцы даже после наступления похолодания, в частности, поступали жалобы на то, что в некоторых школах «детям становится плохо».

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