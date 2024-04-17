Власти Гурьевска назвали причину остановки строительства школы за 3,4 млрд руб.

Строительство школы в Гурьевске остановили по причине смены подрядчика. Работы скоро возобновят, а закончить планируют к концу этого года. Об этом заявила администрация округа, отвечая на вопрос одной из подписчиц губернатора Калининградской области Антона Алиханова на его странице «ВКонтакте» в среду, 17 апреля.

Женщина поинтересовалась причиной остановки строительства школы в Гурьевске по улице Лазурной: «В течении 2-3 недель стройка стоит, на объекте ни души, убрали всю технику и краны. А потом естественно будут сдвигаться сроки. Дома рядом уже сдаются и детям надо будет где-то учиться» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»). Ей ответила администрация Гурьевского городского округа, заявив, что «сейчас идёт смена подрядчика на объекте. В мае строительство школы возобновят». Муниципальные власти обозначили срок окончания работ: конец 2024 года.





Изображение: скриншот комментариев на официальной странице Антона Алиханова «ВКонтакте»