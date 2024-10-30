Облвласти решили достроить в Гурьевске школу за 3,4 млрд рублей

Областные власти решили достроить школу в Гурьевске на улице Лазурной, на возведение которой планировали потратить 3,4 млрд рублей. Об этом распоряжении написал губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в городской гимназии им. А.В. Катериничева класс состоит из 35 детей. По мнению главы региона, эта загрузка является неравномерной и влияет на качество образования. Проблему может решить строительство дополнительных школ.

Возведение одной из них — на улице Лазурной — на данный момент остановлено. Беспрозванных подчеркнул, что её планировали достроить до конца 2023 года. Сейчас власти «формируют новую финансовую модель».

«До 5 ноября жду от подрядчика дорожную карту по реализации проекта. В планах — закончить строительство к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года», — заявил губернатор.