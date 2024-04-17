РПЦ предупредили об «административке» из-за обрезки лип на площади Победы

РПЦ предупредили об «административке» из-за обрезки лип на площади Победы
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

В отношении калининградской епархии РПЦ городские власти намерены составить протокол об административном правонарушении из-за незаконной обрезки лип в районе улицы Гаражной и площади Победы. Соответствующий ответ за подписью председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова опубликовал в среду, 17 апреля, депутат горсовета Калининграда Сергей Севостьянов в своем телеграм-канале.

Из ответа следует, что ранее специальной комиссией по учету и вырубке зеленых насаждений и компенсационному озеленению были обследованы участки с кадастровыми номерами 39:15:121801:312, 39:15:121801:311 и 39:15:121801:27, где были выявлены факты повреждения зеленых насаждений.

«Разрешительная документация на проведение работ по обрезке зеленых насаждений, произрастающих на вышеуказанных земельных участках, комитетом не выдавалась», — подтвердил Борисов.

В итоге, документы, подтверждающие факты незаконной обрезки, были направлены в региональное минприроды, откуда пришло подтверждение, что епархии «было направлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении». Также комиссии было поручено провести повторное обследование пострадавших от обрезки зеленых насаждений для оценки их текущего состояния.

В 2023 году приходу собора Христа Спасителя на площади Победы, по информации с сайта городской администрации, было выдано только два порубочных билета. Согласно документу от 25 мая, разрешалась вырубка одной мелколистной липы. В билете от 14 августа указана только вырезка сухих ветвей. При этом оба акта должны были быть исполнены в срок не позднее одного месяца с момента их получения.

Осенью 2023 года на площади Победы срубили липу в месте, где появилась передвижная точка общественного питания. В калининградской епархии РПЦ тогда заявили, что работы провели по причине аварийности дерева. При этом внешне липа аварийной не выглядела, спилы оказались чистыми.

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