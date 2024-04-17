Власти: в бюджете нет денег на постамент танка Т-34 у кладбища в Медведевке

Власти: в бюджете нет денег на постамент танка Т-34 у кладбища в Медведевке
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В бюджете Гурьевского района пока нет средств для изготовления постамента для танка Т-34, вывезенного с мемориального кладбища в Медведевке в середине марта этого года. Как пояснила «Новому Калининграду» начальник управления экономического развития администрации Мария Бурьянская, «постамент на территории военно-мемориального комплекса к моменту возвращения танка будет возведен при наличии на эти цели средств в бюджете».

Как пояснили в администрации, несмотря на то, танк экспонировался в Медведевке, он «принадлежит войсковой части Балтийского Флота РФ». В ответе на официальный запрос Бурьянская напомнила, что техника была эвакуирована «в целях подготовки к участию в Параде, посвященному 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

«На танке Т-34 спланировано проведение работ по установке узлов и агрегатов для восстановления его ходовых качества для участия в Параде Победы в г. Калининграде. После участия в Параде Победы танк будет возвращен на прежнее место его экспозиции», — добавила чиновница.

Стоит также отметить, что земельный участок с кадастровым номером 39:03:040023:638, на котором располагается созданный на средства спонсоров в 2006-2009 годах Музей вооружения и военной техники, принадлежит частному лицу, предпринимателю Павлу Процко.

«Земельный участок с кадастровым номером 39:03:040023:638 находится в частной собственности, — подтвердили в администрации муниципалитета. — Экспонаты военной техники, находящиеся на вышеуказанном земельном участке, принадлежат администрации Гурьевского муниципального округа. У администрации Гурьевского муниципального округа имеется договорённость с собственником земельного участка, согласно которой он безвозмездно предоставляет часть участка для экспонирования военной техники с обеспечением беспрепятственного доступа к экспонатам для их осмотра и содержания».

В 2025 году ВМК в Медведевке исполняется 20 лет, однако по второй очереди кладбища, как пояснили в администрации, все еще «осуществляется подготовка проектно-сметной документации».

«После разработки этой документации, вопрос о возможности софинансирования из областного бюджета строительства 2-й очереди Гурьевского военно-мемориального комплекса будет вынесен на рассмотрение бюджетной комиссии при Правительстве Калининградской области. При наличии софинансирования из бюджета области проект будет реализован», — добавили в администрации.

При этом зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов сообщил «Новому Калининграду», что проект строительства второй очереди был разработан компанией «Декорум» еще в 2013 году, прошел экспертизу и с 2014 года находится в администрации муниципалитета в ожидании реализации.

«Область отказалась финансировать капитальное строительство ВМК еще во второй половине 2014 года. Строительство пьедестала для танка Т-34 было как раз предусмотрено проектом строительства второй очереди. Если за столько лет пьедестал не построили, то и к 2025 году это вряд ли будет сделано», — заключил Степанов.

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