С мемориального кладбища в Медведевке вывезли танк Т-34 (фото)

С военно-мемориального комплекса в Медведевке утром 13 марта исчез танк Т-34, который ранее уже дважды пытались вывезти представители Балтфлота. О том, что боевую машину погрузили и увезли в неизвестном направлении, «Новому Калининграду» рассказал зампред попечительского совета военно-мемориального комплекса генерал-майор в отставке Владимир Степанов.



«Танк грузили в 6 часов утра на глазах ничего не знающего охранника, — сообщил Степанов. — Администрация кладбища снова ни о чем не предупреждалась. Исполнительный директор ВМК об исчезновении танка узнал от меня, а я от настоятеля храма отца Виктора».

В администрации Гурьевского района «Новому Калининграду» пояснили (информационный запрос был отправлен еще до вывоза танка — после второй неудавшейся попытки), что у муниципалитета и Министерства обороны «отсутствуют имущественные споры относительно военной техники, размещенной на ВМК „Медведевка“». «Согласно письму командующего Балтийским флотом в целях подготовки к участию в параде, посвященному 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в отношении танка Т-34 будут проведены ремонтно-восстановительные работы силами автобронетанковой службы», — пояснили в пресс-службе администрации.

В пресс-службе Балтфлота пояснили, что танк действительно забрали представители Минобороны с целью его восстановления для участия в параде. «По решению командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьёва и руководства Гурьевского городского округа Калининградской области танк был снят с постамента и доставлен на территорию парка ремонтного подразделения флота для проведения восстановительных работ, — заявили в пресс-службе. — Планируется, что 9 мая 2025 года, на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, легендарный танк Т-34 проедет по главной площади столицы Янтарного края, возглавив механизированную колонну военного парада Калининградского гарнизона».

Далее, как уточнили в пресс-службе военного ведомства, «полностью отремонтированный танк Т-34 будет возвращен на свое штатное место в качестве экспоната Военно-мемориального комплекса, где к тому времени для него планируется построить новый постамент». «Данный танк будет уже вторым восстановленным танком времен Великой Отечественной войны. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного подразделения Балтийского флота восстановили к 70-летию Победы. С тех пор он ежегодно возглавляет механизированную колонну техники на военном параде в Калининграде», — добавили представители Балтфлота.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Владимир Степанов, узнав о причинах пропажи, сообщил «Новому Калининграду», что не видит логики в том, что на параде собираются запустить сразу два отремонтированных танка Т-34. «Если между Минобороны и администрацией разногласий нет, почему руководству ВМК ранее пришлось вызывать полицию, и та не дала вывезти танк? — заявил отставной военный. — То, что танк хотят отремонтировать к 80-летию Победы, конечно, хорошо, но зачем это делать, если танк все равно будет стоять на постаменте? Танк, который сейчас ходит на параде, был в комплекте, но его ремонтировали два года. А этот танк — пустая коробка на шасси, и его собираются восстановить за год».

Ранее сообщалось, что танк Т-34 из Медведевки представители Минобороны уже меняли на другой в 2013 году, не оформив этот обмен документально.

«По письменной просьбе командующего Балтийским флотом Виктора Кравчука (Кравчук впоследствии был отстранен от занимаемой должности за серьезные упущения в работе — прим. „Нового Калининграда“) танк с двигателем забрали, а вместо него притащили „пустой“ (письмо от 15 февраля 2013 года за подписью Кравчука имеется в распоряжении редакции — прим. „Нового Калининграда“), который стоял в одной из воинских частей Калининграда. Наш танк отремонтировали, и сейчас он ходит на параде в Калининграде», — утверждает генерал-майор в отставке. Он считает, что «танковая рокировка» не была соответствующим образом оформлена. «Скорее всего, та „коробка“, которая у нас стоит, числится в каком-то полку, и ее в связи с этим собираются забрать», — рассказывал Степанов.

Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото предоставлено Владимиром Степановым