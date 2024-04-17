Калининградцам рассказали о действиях при неожиданном отключении газа

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Власти рассказали, как действовать при отключении газа, о котором заранее не предупреждали. Памятка опубликована на сайте администрации Калининграда в среду, 17 апреля.

Согласно рекомендациям, сначала необходимо установить причину коллапса. Они делятся на три вида: нарушение воздухообмена в помещении (то есть отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, отсутствие необходимого для сжигания газа притока воздуха), а также неисправность газового оборудования и повреждение газового оборудования (сюда относятся самовольная газификация, нарушение требований к безопасной эксплуатации, техническому обслуживанию газового оборудования и его переустройство). Если жильцы установили, что подача газа затруднена по первой причине, то им необходимо обратиться в управляющую компанию. В остальных случаях следует незамедлительно обратиться за помощью в «Калининградгазификацию».

В начале апреля Госдума РФ приняла законопроект, увеличивающий штрафы для собственников за отказ в допуске представителя специализированной организации для техобслуживания и ремонта оборудования либо для приостановки подачи газа до 5-10 тыс. рублей.

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