Горсовет Калининграда расширил перечень мест, опасных для детей

Горсоветом Калининграда 17 апреля был расширен перечень мест, в которых детям опасно или запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей, а также мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Сам перечень был принят еще в марте 2014 года, однако накануне калининградский прокурор опротестовал это решение и потребовал включить в документ торговые точки, в которых продаётся никотиносодержащая продукция, кальяны, а также устройства для употребления соответствующей продукции.



«Данный вопрос был рассмотрен горсоветом и проработан на основании протеста прокурора, которым определяется перечень мест, где у нас не могут присутствовать дети, потому что зачастую они используются детьми не совсем по назначению, а для потребления различных напитков и так далее, — прокомментировал изменения глава Горсовета Олег Аминов. — Они также создают дискомфорт для жителей, когда дети ночью играют или что-то делают».

Аминов добавил, что после принятия поправки правоохранительные органы смогут принимать меры, если детьми будут допущены нарушения.