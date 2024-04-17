Калининградская область вошла в топ-10 регионов по количеству электрокаров

Все новости по теме: Автопром

По итогам в 2023 года Калининградская область вошла в топ-10 регионов РФ по количеству электрокаров. Рейтинг опубликовал пермский технопарк Morion Digital.

Согласно исследованию, Калининградская область находится на 10-м месте среди субъектов России с показателем 972 транспортных средства с электродвигателем, из них 970 — легковые, одно — грузовое, еще одно отнесено к другим типам ТС. На первом месте — Москва, на втором — Московская область, на третьем — Краснодарский край.

По приросту доли электрокаров в 2023 году Калининградская область заняла второе место с показателем +150%. На первом месте ​​по этому показателю — Москва (+287%), на третьем — Московская область — (+105%). По доле электрокаров Калининградская область занимает четвертое место: на тысячу транспортных средств в регионе приходится 1,71 таких авто. На первом месте — Иркутская область (2,86), на втором — Сахалинская (1,86), на третьем — Приморский край (1,80).

Как отмечается в обзоре Morion Digital, в целом по стране в 2023 году количество транспортных средств на электротяге увеличилось на 19 278 единиц и достигло 43 004 единиц.

Последние несколько лет периодически озвучивается идея о переводе Калининградской области на электрокары. В 2023 году губернатор Антон Алиханов сообщал, что власти региона «продумывают схему» для того, чтобы стимулировать водителей переходить на этот вид транспорта. В конце марта президент Владимир Путин поручил кабмину представить предложения в связи с планируемым экспериментом по переходу на электромобили в Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter