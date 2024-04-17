Калининградская область вошла в топ-10 регионов по количеству электрокаров

По итогам в 2023 года Калининградская область вошла в топ-10 регионов РФ по количеству электрокаров. Рейтинг опубликовал пермский технопарк Morion Digital.



Согласно исследованию, Калининградская область находится на 10-м месте среди субъектов России с показателем 972 транспортных средства с электродвигателем, из них 970 — легковые, одно — грузовое, еще одно отнесено к другим типам ТС. На первом месте — Москва, на втором — Московская область, на третьем — Краснодарский край.

По приросту доли электрокаров в 2023 году Калининградская область заняла второе место с показателем +150%. На первом месте ​​по этому показателю — Москва (+287%), на третьем — Московская область — (+105%). По доле электрокаров Калининградская область занимает четвертое место: на тысячу транспортных средств в регионе приходится 1,71 таких авто. На первом месте — Иркутская область (2,86), на втором — Сахалинская (1,86), на третьем — Приморский край (1,80).

Как отмечается в обзоре Morion Digital, в целом по стране в 2023 году количество транспортных средств на электротяге увеличилось на 19 278 единиц и достигло 43 004 единиц.