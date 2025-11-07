В Калининградской области зарегистрировали около полутора тысяч электромобилей

В Калининградской области зарегистрировали около полутора тысяч электромобилей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Калининградской области продолжается рост числа зарегистрированных электрокаров. О том, что их уже больше тысячи, в четверг, 6 ноября, в эфире «Горпросвета» сообщил руководитель «Городской службы автопарковок» Олег Хрипач.

Хрипач уточнил, что владельцам электромобилей пока можно бесплатно пользоваться муниципальными парковками, если масса их транспортных средств не превышает 3,5 тонны (гибридные авто с возможностью зарядки под эту льготу не подходят).

В пресс-службе правительства области «Новому Калининграду» сообщили, что на начало этого года в регионе было 1356 электрокара, но уточнили, что более точные цифры нужно уточнить в Госавтоинспекции. В свою очередь, в УГИБДД рассказали, что готовы поделиться этими данными лишь к концу года, когда в ведомстве будут подбивать статистические данные.

Напомним, что в апреле прошлого года стало известно, что по итогам в 2023 года Калининградская область вошла в топ-10 регионов РФ по количеству электрокаров. Регион находился на 10-м месте среди субъектов России с показателем 972 транспортных средства с электродвигателем (из них 970 — легковые, одно — грузовое, еще одно отнесено к другим типам ТС). На первом месте тогда была Москва, на втором Московская область, а на третьем Краснодарский край.

