В Зеленоградске планируют обследовать дно акватории пляжей

«Центр обеспечения безопасности зеленоградского муниципального округа Калининградской области» заказывает обследование дна акватории пляжей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Стоимость контракта — 150 тыс. рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Работы необходимо выполнить до 5 мая.

Подрядчику предстоит обследовать дно акватории пляжей Зеленоградска, а также посёлков Малиновка, Лесной и Куликово общей протяжённостью 4000 метров. Работы проводятся на глубине до 2 метров при видимости под водой более 1 метра.

Также на пляжах Зеленоградска начали натягивать специальные канаты для спасения утопающих. Работа ведётся в рамках подготовки к туристическому сезону.