В Зеленоградске планируют обследовать дно акватории пляжей

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«Центр обеспечения безопасности зеленоградского муниципального округа Калининградской области» заказывает обследование дна акватории пляжей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта — 150 тыс. рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Работы необходимо выполнить до 5 мая.

Подрядчику предстоит обследовать дно акватории пляжей Зеленоградска, а также посёлков Малиновка, Лесной и Куликово общей протяжённостью 4000 метров. Работы проводятся на глубине до 2 метров при видимости под водой более 1 метра.

Также на пляжах Зеленоградска начали натягивать специальные канаты для спасения утопающих. Работа ведётся в рамках подготовки к туристическому сезону.

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