В Зеленоградске планируют обследовать дно акватории пляжей

«Центр обеспечения безопасности зеленоградского муниципального округа Калининградской области» заказывает обследование дна акватории пляжей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Стоимость контракта — 150 тыс. рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Работы необходимо выполнить до 5 мая.
Подрядчику предстоит обследовать дно акватории пляжей Зеленоградска, а также посёлков Малиновка, Лесной и Куликово общей протяжённостью 4000 метров. Работы проводятся на глубине до 2 метров при видимости под водой более 1 метра.
Также на пляжах Зеленоградска начали натягивать специальные канаты для спасения утопающих. Работа ведётся в рамках подготовки к туристическому сезону.