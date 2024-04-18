Заксобрание Калининградской области одобрило льготы многодетным семьям

Продолжение: Власти решили не отменять критерий нуждаемости при выделении земли многодетным
Все новости по теме: Многодетные семьи

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на заседании в четверг одобрили пакет мер поддержки многодетных семей, предложенный правительством региона. Как сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер, большая часть мер начнет действовать с 1 июля 2024 года.

В частности, региональные власти отменяют критерий нуждаемости для многодетных семей в части получения ежемесячной выплаты в сумме 2089 рублей, ежегодной разовой выплаты на подготовку ребенка к школе в сумме 5000 рублей, выплаты семейного регионального капитала при рождении третьего и последующего детей в сумме от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. Эти меры планируется распространить на все многодетные семьи, в которых есть дети до 18 лет либо студенты-очники в возрасте до 23 лет.

Также дети из этих семей, по словам Майстер, получат право на проезд в общественном транспорте по межмуниципальным маршрутами. Муниципалитеты, в свою очередь, должны определить льготы детям при проезде в общественном городском транспорте. Механизм реализации меры поддержки в настоящий момент прорабатывается — министр затруднилась ответить на вопрос, какой документ станет основанием для бесплатного проезда.

Министр образования Светлана Трусенева в свою очередь сообщила, что с 1 сентября дети из многодетных семей получат право на бесплатное питание в школах.

Меры поддержки многодетных были представлены на заседании комитета по социальной политике во вторник. Подробнее о них читайте в публикации по ссылке.

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