Бесплатный проезд, питание, выплаты: какие меры поддержки обещают многодетным

Региональные власти представили во вторник пакет мер поддержки многодетных семей Калининградской области. Стоимость льгот — почти полмиллиарда рублей. Многодетным обещают выплаты, детям — горячее питание и бесплатный проезд. Поправки в соответствующие законопроекты рассмотрели депутаты Заксобрания на заседании профильного комитета в среду.



Предварительная стоимость мер для бюджета — 471 млн рублей. Министр по социальной политике Анжелика Майстер рассказала, что законопроектом предполагается закрепление единого понятия многодетной семьи на территории региона в соответствии с указом президента от января 2024 года.

«Многодетной семьей должна считаться семья, имеющая трех и более детей, без ограничения возраста этих детей. При этом предоставление мер социальной поддержки многодетной семье осуществляется до достижения старшим ребенком в возрасте 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения», — сообщила министр.

При предоставлении мер поддержки планируется отменить критерии нуждаемости. Это означает, отметила Майстер, что ежемесячную денежную выплату (ее власти предложили переименовать в ежемесячную денежную выплату отдельным категориям семей) в сумме 2089 рублей и областной материнский капитал при рождении третьего и последующих детей (от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей) с 1 июля 2024 года смогут получать все семьи, имеющие право на соцподдержку, вне зависимости от того, какие у них доходы.

«В настоящее время ежемесячную денежную выплату получает 1582 семьи. При реализации предлагаемых изменений количество семей, которые будут получать данный вид поддержки, увеличится до 16 920 семей», — рассказала Анжелика Майстер. В связи с этим увеличатся и расходы бюджета на поддержку многодетных — к 40,3 млн рублей, предусмотренных на эти цели в 2024 году, дополнительно планируется предусмотреть 390,3 млн рублей.

Еще одна мера соцподдержки — выплаты на подготовку ребенка к школе (сейчас она составляет 5 тыс. рублей). Теперь благодаря отмене критерия нуждаемости ее смогут получать не 6 600 детей, а 39 500 детей. На это дополнительно в бюджете потребуется 166,9 млн рублей. Количество получателей областного материнского или семейного капитала тоже увеличится — по словам Майстер, в 2023 году было выдано 862 сертификата, в 2024 году их число вырастет до 1809.

Анжелика Майстер



«Одновременно законопроектом с 1 сентября нынешнего года предлагается установить льготный проезд детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в виде стопроцентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда транспортной картой или банковской картой, — рассказала министр. — Также предлагается установить право на бесплатное питание детей из многодетных семей, которые обучаются в государственных общеобразовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях или государственных профессиональных организациях Калининградской области».

Отвечая на вопросы депутатов Заксобрания, министр уточнила, что бесплатным проезд будет как на городском, так и на межмуниципальном транспорте. «К бюджетным ассигнованиям, которые предусмотрены в нынешнем году на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, необходимо дополнительно более 471 миллиона рублей. Эти денежные средства будут предусмотрены при формировании закона Калининградской области о внесении изменений в областной бюджет на 2024 год», — отметила министр.

Министр образования Светлана Трусенева в свою очередь сообщила, что бесплатное питание в школах будет полагаться всем детям из многодетных семей с 1 по 11 класс, эта норма начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Заксобрания в четверг, 18 апреля.

Убрать критерии нуждаемости при поддержке многодетных глава региона пообещал 23 января во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Заявления были сделаны на фоне публикации указа президента РФ о поддержке многодетных семей, который был подписан 23 января 2024 года, 26 января Алиханов подтвердил эти планы на встрече с членами общественной организации помощи многодетным семьям «Ладошка в руке» в Советске. Власти пообещали отменить критерии нуждаемости для назначения мер поддержки многодетных семей региона с 1 июля 2024 года.

В настоящее время значительная часть мер поддержки предоставляется в регионе многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Такие условия диктует социальный кодекс Калининградской области.