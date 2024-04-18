На ремонт памятника первому директору зоопарка выделяют 3,8 млн рублей (фото)

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Фото: Михаил Пуликов, Калининградский зоопарк
Фото: Михаил Пуликов, Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк планирует отремонтировать памятник, посвящённый первому директору учреждения Герману Клаассу. На работы выделено порядка 3,8 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 апреля. Работы необходимо выполнить за 110 дней. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Проектную документацию разработала реставрационная мастерская «Наследие» (г. Санкт-Петербург) за 723,5 тыс. рублей. Перечень необходимых работ включает ремонт бронзовой скульптуры и каменного пьедестала, расчистку и промывку поверхностей. Отмечается, что на памятнике обнаружены «царапины вандального происхождения», трещины, два сквозных отверстия, которые ранее были заполнены металлическим сплавом, и другие дефекты.

Согласно опубликованной исторической справке зоопарка, композиция срочно нуждается в реставрации. «Продолжающееся разрушение памятника негативно сказывается как на имидже зоопарка как объекта культурного наследия, так и городской администрации, регулярно отклоняющей заявку на его реставрацию / ремонт», — указано в документе, составленном научной сотрудницей зоопарка Светланой Колбанёвой в сентябре 2023 года.

В январе 2023 года для памятника первому директору Кёнигсбергского зоопарка Герману Клаассу установили охранную зону.

Работа скульптора Вальтера Розенберга была установлена в 1913 году на главной аллее Калининградского зоопарка. По данным сайта «Пруссия.39», в послевоенные годы памятник считался утраченным. В середине 80-х была найдена бронзовая верхушка памятника, изображающая ребёнка, кормящего львицу со львенком. В 90-х отдельные элементы постамента были обнаружены на территориях разных особняков. Барельеф Германа Клаасса с постамента так и не нашли. В феврале 1990 года памятник собрали и вернули на изначальное место. Позднее художник и скульптор Игорь Исаев воссоздал барельеф Германа Клаасса по довоенным фотографиям.

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