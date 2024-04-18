Горвласти: перезапуск отопительного сезона не отразится на платежках

Горвласти: перезапуск отопительного сезона не отразится на платежках
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 18 апреля перезапускается отопительный сезон, но этот процесс не отразится на ценах за коммунальные услуги. Об этом «Новому Калининграду» заявили в пресс-службе администрации города.

«Потихоньку все котельные уже запускают, — пояснили в пресс-службе. — Такого у нас не было более 20 лет, но сотрудники „Калининградтеплосети“ делают все возможное, чтобы минимизировать количество аварий. Как сообщалось ранее, стоимость отопления будет начислена за весь апрель, однако перезапуск котельных на платежках не отразится».

Отметим, что 17 апреля глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала горожанам, что из-за холодов отопительный сезон будет возобновлен.

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