Власти не нашли подрядчика для ремонта мемориала 1200 гвардейцам

Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда не смогли найти подрядчика для ремонта «Мемориального ансамбля 1200 воинам 11 Гвардейской армии, погибшим при штурме города-крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года». На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла порядка 1,6 млн рублей, срок исполнения — 80 дней с даты заключения. На работы отводилось 35 дней.

Мемориал стал первым советским памятником на территории Кёнигсберга. Он также является одним из первых мемориальных комплексов в память о погибших в Великой Отечественной войне, открытых в Советском Союзе. Это объект культурного наследия федерального значения. Мемориал был открыт 30 сентября 1945 года на месте братской могилы. 9 мая 1960 года перед обелиском был зажжён вечный огонь.

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