В Заливино планируют построить новый дом культуры

В посёлке Заливино Полесского района планируют построить новый дом культуры. Об этом сообщили представители Полесского муниципального округа в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



«Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство нового дома культуры в посёлке. Надеемся, что сможем начать строительство после 2025 года. Точный срок работ будет зависеть от готовности документации и предоставления финансирования», — говорится в сообщении.

Посёлок расположен на берегу Куршского залива, в 50 км от Калининграда. Ранее Музей Мирового океана отремонтировал там исторический маяк, в центре посёлка открыли спа-центр. Также благоустройством Заливино активно занимается территориальное общественное самоуправление «Чистый берег». В 2023 году проект ТОС «Куршские юннаты» победил в конкурсе благотворительного фонда Тимченко «Среда возможностей». В его рамках планировали продлить экологическую тропу «Путь к старому маяку», проходящую вдоль побережья Куршского залива. Дополнить маршрут предполагается благоустройством парка миниатюр флюгеров. Ещё одна задача «Куршских юннатов» — создание нового экскурсионного эколого-краеведческого маршрута.