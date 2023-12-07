Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото)

Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото) Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото) Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото) Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото) Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото) Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото) Бросай добро в воду: как жители поселка Заливино вдохнули в него жизнь (фото)

Заливино — небольшой поселок на берегу Куршского залива. От Калининграда до него — 50 километров, от Полесска — чуть больше пяти. До недавнего времени об этом месте знали преимущественно рыбаки, но в последние годы о Заливино всё чаще говорят как о новой туристической точке на карте региона. Музей Мирового океана отремонтировал исторический маяк Риндерорта, в центре поселка открыли спа-центр, а власти отмечают Заливино в списках мест для киносъемок, но еще раньше здесь появилось объединение местных жителей «Чистый берег», участники которого проводили субботники, обустраивали пляж и запускали музей об истории рыболовства. «Новый Калининград» рассказывает, как малые дела становятся почвой для крупных перемен.

Дяденька, а можно на маяк?

Посёлок Заливино находится у залива, но долгое время здесь не было выхода к воде — берега густо заросли ивняком и камышом. В 2015 году местные жители решили самостоятельно обустроить пляж. Они объединились в небольшую группу и приняли участие в конкурсе, объявленном в рамках международного проекта «Искры надежды для российских деревень». Так появилось территориальное общественное самоуправление «Чистый берег».

Активисты выиграли грант размером около 80 тысяч рублей: убрали мусор, вырубили кусты, покосили траву, закупили древесину, из которой сделали скамьи и раздевалку. «Тогда один молодой человек сказал: «Когда-нибудь на этих берегах будут продавать кукурузу, — вспоминает председатель ТОС „Чистый берег“ и сотрудница Полесской детской библиотеки Мария Волкова. — Я подумала, о чем он? Мы делали все это просто для себя, ни о каких туристах не мечтали».

Много лет поселок Заливино попадал в новостные сводки разве что из-за браконьеров и любителей зимней рыбалки, которых регулярно приходится спасать со льдов Куршского залива. Появление в поселке туристического автобуса (например, с ностальгирующими немцами) становилось событием. «Когда я приезжала в литовскую Ниду, всегда думала, что, по сути, это такой же небольшой городок, как и Заливино, — рассказывает соосновательница „Чистого берега“ Елена Иванова. — Я смотрела на другой берег Куршского залива и думала: вон там наше Заливино. Один залив, одни берега, и классно было бы, если бы Заливино стало такой же маленькой жемчужиной, как Нида».

Семья Елены Ивановой оказалась в Заливино в числе первых советских переселенцев. В Калининградскую область ее родственники приехали из-под Новгорода. «Бабушка была профессиональной рыбачкой, она ловила рыбу на озере Ильмень, а здесь стала ходить в залив, но недолго — раньше были женские рыболовецкие бригады. Потом 33 года работала приемщицей рыбы», — говорит Елена Иванова. Сама она родилась уже в Калининграде, но приезжала в поселок каждое лето, а восемь лет назад переехала в Полесский район, в дом своей бабушки, и стала работать в местной администрации. «Из детства помню Заливино процветающим — с аккуратными тротуарами, домом культуры, кинотеатром, — отмечает она. — Помню маяк. Ребенком прибегала, там еще работал смотритель: „Дяденька, дяденька, а можно на маяк?“. И, знаете, мне никогда не везло, смотритель не разрешал подняться, хотя местным детям это порой удавалось. Наверное, стоило вернуться, чтобы сейчас каждый раз подниматься на маяк».

На фото — Елена Иванова, Мария Волкова

Полезай в кузов

После обустройства пляжа здесь стали отдыхать жители поселка. Активисты время от времени проводили субботники и старались следить за территорией. «Это место стало точкой притяжения, мы увидели результаты своей работы и захотелось развиваться дальше, — вспоминает Елена Иванова. — Сейчас я, наверное, не решилась бы, но тогда мы были наполнены идеями. Когда к нам приезжали эксперты из фондов Тимченко и президентских грантов, спрашивали нас: „Вы не хотите что-нибудь сделать в этом здании, какой-нибудь музей?“. А этот дом — треш такой был без крыши. Мы придумали создать там „Дом рыбака“ — музей об истории рыболовства на этой земле. Муниципалитет выставил здание на торги. Мы, помню, приходили на совет депутатов и говорили: „Снимите, пожалуйста, этот дом с торгов. Мы хотим сделать там музей“. На нас так посмотрели... Говорят, ну хорошо, дадим вам два года, посмотрим, изменится ли что-то».

Власти предоставили здание «Чистому берегу» в бессрочное безвозмездное пользование. В 2018 году ТОС выиграло грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко на восстановление исторической метеостанции и обустройство «Дома рыбака». Его размер составил около 700 тысяч рублей. «Деньги должны были пойти не только на ремонт, но и на множество мероприятий, а сумма не такая уж и большая для ремонта заброшенного дома, но уже все — назвался груздем, полезай в кузов. Мы начали делать маленький зал, потом дальше, дальше... На второй этаж денег уже не хватило», — рассказывает Елена Иванова.

В довоенные времена здание, в котором находится «Дом рыбака», было чем-то вроде хозяйственной постройки. «Мы спрашивали у немцев, что здесь было до войны, смотрели план Риндерорта (так назывался поселок Заливино в до войны — прим. „Нового Калининграда“). На нем были все дома с номерами и именами жильцов, и этот дом тоже был, но про жильцов ничего не написано. Так что тут, скорее всего, была хозяйственная постройка. Возможно, склад или конюшня», — считает одна из создательниц «Дома рыбака» Валентина Басова. По ее словам, советские переселенцы решили обустроить в здании ондатровую ферму, а позже — пилораму. «В самом здании был цех деревообработки. Когда я была маленькая, мы сюда бегали, тут стояли станки, делали доски, весла, лодки, гробы — все, что было нужно для нужд колхоза, — поясняет Басова. — Потом пилораму перенесли в центр поселка, а это здание, когда наш красивый банно-прачечный комбинат продали в 1990-е годы, стали использовать как баню, поэтому многие местные жители так этот дом и помнят».

Валентина Басова присоединилась к команде «Чистого берега», когда «Дому рыбака» потребовался экскурсовод. Долгие годы она работала учителем истории в школе — сначала в поселке Славянское неподалеку, потом в «маячной» в Заливино до ее закрытия. «В школе мы занимались музейной работой, еще тогда обошли всех старожилов, собрали сведения об истории колхоза „Доброволец“, сделали фильм о первых переселенцах. Эти люди стали один за другим умирать, а я думала: „Кто же после них обо всем этом расскажет?“ — вспоминает Валентина Басова. — И вот мы договорились с людьми, которые снимали свадьбы в 90-е, и сделали фильм на 45 минут. Некоторые его герои уже тогда были такие старые... Сидит Михаил Иванович Афанасьев, прославленный бригадир, в залив грустно смотрит, но уже ничего рассказать не может, говорила его жена».

На фото — Валентина Басова

Паруса, коньки и разбитые носы

Сейчас Валентина Басова работает в Калининградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Она следит гидрологическим постом в Заливино: снимает показания приборов, определяет высоту волны на заливе, дальность видимости, отмечает особенности ветра и осадков. «Моя первая экскурсия в „Доме рыбака“ как раз и была обо всем этом. Уже позже я стала рассказывать и об истории рыболовства в нашем районе — с XV века по сегодняшний день. Поначалу я была настроена решительно против немецкой истории, — признается гид „Дома рыбака“. — Надо знать свое — наши переселенцы тут все поднимали, осваивали. Это так интересно, как колхоз получал первую машину, как закупались морские суда, но довоенная история оказалась не менее любопытной».

Первые экспонаты «Дома рыбака» просили у колхоза «Доброволец», отдельные предметы приносили местные жители. «Иду я в восемь утра — надо снимать показания приборов на метеостанции, стоят наши парни, бывшие мои ученики: „Мы тут сани выловили, вам не надо?“, — говорит Валентина Басова. — Сани почистили и передали нам. Это еще немецкие, но даже если ими пользовались уже в советское время, это сколько они под водой пролежали? Наши в такие сани запрягали лошадей и выходили рыбачить на залив».

Сегодня в экспозиции музея — рыболовные снасти, сети, ловушки, лодочные фонари, предметы быта, фотографии. Историю поселка восстанавливали в том числе по рассказам бывших жителей Риндерорта — членов землячества Лабиау. Они вспоминали, что в поселке работал полицейский участок, несколько пекарен, трехэтажная школа, три гостевых дома. «Местные старожилы рассказывали, как еще мальчишками вместе с немцами выходили на зимнюю рыбалку, — отмечает Мария Волкова. — Так вот у немецких рыбаков были коньки и еще какие-то паруса, которые они надевали как парашют. Пока наши до лунок дойдут с санями и лошадками, немецкие рыбаки на коньках уже обратно возвращаются. Наши рыбаки тоже начали пробовать ходить на коньках под парусом, но у них не было навыков. Рассказывали, как носы разбивали».

В 2020 году Музею Мирового океана передали главную достопримечательность поселка — исторический маяк неподалеку от «Дома рыбака». Он не функционировал уже более 30 лет, зарастал бурьяном и медленно разрушался. В ещё худшем состоянии находился пристроенный к маяку домик смотрителя — без крыши, с полуразобранными стенами и копотью внутри. По словам руководителя ММО Светланы Сивковой, маяк срочно нужно было спасать, но музей до последнего надеялся, что за него возьмется кто-то другой. Например, местные власти. «Мы спросили Министерство культуры в надежде, что нам не разрешат его забрать, потому что в последнее время Министерство культуры как-то понимает сложности, и вообще каждый объект Министерство культуры обязано финансировать и содержать в той или иной степени. Но Минкульт разрешил принять маяк в Заливино. Поэтому как-то очень быстро, что называется, без меня меня женили — мы увидели, что уже в реестре прописано, что и маяк, и территория переданы музею», — рассказывала «Новому Калининграду» в 2020 году Светлана Сивкова.

Кажется, придут все

Ставшим филиалом музея маяк начала ХХ века и «Дом рыбака» придумали связать экотропой вдоль Куршского залива. В конце 2020 года администрация Полесского района вместе вместе с музеем «Старая немецкая школа Вальдвинкель» выиграла грант по программе приграничного сотрудничества России и Литвы. На свою часть средств «Дом рыбака» хотел благоустроить маршрут, но успел реализовать только треть — после начала специальной военной операции международную программу «заморозили», завершать благоустройство пришлось на собственные средства.

«Сейчас мы существуем на грантовую поддержку, она дает удочку и червяка, а рыбу ловить надо самостоятельно, — поясняет Елена Иванова. — Администрация помогает ТОС, оплачивая коммунальные услуги. До этого года мы все непредвиденные расходы перекрывали из своих личных денег, но сейчас ситуация изменилась. Мы проводим экскурсии по „Дому рыбака“ и территории вокруг, у нас уже есть возможность оплатить текущие расходы. Перекрываем свои нужды, но не зарабатываем. На одной из лекций я услышала фразу: „Если вы делаете добро, кидайте его в воду. Не ждите ответа“. Правда, ведь будучи детьми мы не говорим слова благодарности первому учителю, а через 40 лет вспоминаем его со слезами на глазах».

Мастер-классы для детей и взрослых — от рисования и лепки до валяния из шерсти и флористики — в «Доме рыбака» проводят бесплатно. По словам создательниц музейного пространства, они пользуются популярностью у жителей поселка, но так было не всегда — доверие зарабатывали несколько лет. «Перед мероприятиями я обзваниваю людей: у нас будет то-то и то-то, придете? — объясняет Мария Волкова. — В этот раз я девочкам говорю: кажется, придут все. Не отказал никто, хоть семьи и разные бывают у нас в поселке, ситуации разные, понятное дело. И все действительно пришли».

Со временем к работе «Дома рыбака» начал подключаться бизнес: предприниматели спонсировали создание вечерней подсветки на здании, проведение некоторых творческих занятий, праздников и др. «Для бизнеса самое главное — это сопричастность, — уверена Елена Иванова. — Я слышала от одного человека, который развивал общественное пространство, что он обращался к предпринимателям: „Вы поможете мне, а я вас отрекламирую“. В итоге он пришел к выводу, что это не работает — предпринимателям важна именно сопричастность. Здесь интерес даже не в бизнесе, а в том, что есть внутри каждого из нас — сделать что-то для людей».

Грезы о востоке

Ещё в 2012 году региональные власти отмечали Полесский район в числе самых перспективных площадок для обустройства инфраструктуры водного туризма и прогнозировали, что к 2020 году в области будет около 4000 катеров и яхт. Несколько лет бродили разговоры об интеграции региона в международный водный путь Е-70, пролегающий от Роттердама до Клайпеды, но сегодняшняя международная изоляция России внесла свои коррективы: калининградская часть Е-70 превратилась в проект «От залива до залива». Музей Мирового океана разрабатывает водный маршрут от Калининграда до Заливино, чиновники мечтают запустить водные трамвайчики между Куршской косой, Полесским и Славским районом. «У нас очень много туристов, но все они сосредоточены в Светлогорске, Зеленоградске, на бедной Куршской косе. Необходимо как-то разгрузить эти места, развивая восток области, — считает Елена Иванова. — Мне кажется, восток должен развиваться так же, как и запад. От Куршской косы по воде до Заливино — полчаса».

Тем временем местные жители говорят об оттоке молодежи из Заливино, дети вынуждены ездить в школу в Полесск, сам поселок потихоньку становится дачным — все больше домовладельцев живет в городе, а в Заливино приезжает только на выходные. При этом туристов за последние годы стало значительно больше, у маяка отремонтировали дорогу и благоустроили гостевую парковку. Рядом бывший депутат Полесского района Эдуард Губарь построил комплекс отдыха с гостиницей, спа-центром и санаторием.

«Если сравнивать с туристической Нидой, чем мы хуже? Те же самые рыбацкие дома у нас сохранились. Раньше здесь был шикарный пляж, куда приезжали отдыхать со всего Полесского района, все почищено, можно было спокойно в теплую воду залива зайти. Все дома побелены, бордюры тоже, цветут георгины в каждом палисаднике, — вспоминает Валентина Басова. — День рыбака отмечали не туристы, а семьи рыбаков. Это был такой праздник, не сравнимый с калининградским, — поселок, наверное, раза в три увеличивался. И если это все возобновить... Сейчас вроде как восстанавливается и, может быть, к чему-нибудь хорошему да приведет».

Этой осенью новый проект «Дома рыбака» по созданию парка флюгеров выиграл очередной грант Фонда Тимченко. «Ничего подобного нет в рыбацких традициях других городов страны, — рассказывали об идее авторы, — Издревле люди, занимавшиеся рыболовством в Куршском заливе, использовали парусные лодки, характерные для акватории Куршского залива. Каждый куршский парусник-куренас нёс по волнам залива вырезанный из дерева и раскрашенный флюгер. Его предназначением было не столько указывать направление ветра, сколько идентифицировать само парусное судно. Каждый флюгер Куршского побережья как книжка, которую можно „читать“, как рассказ о конкретном владельце лодки».

Сейчас ТОС «Чистый берег» консультирует участников территориально-общественных самоуправлений, появившихся за последние годы в других муниципалитетах. «Наверное, в 2015 году я не представляла все возможности ТОС как объединения, — рассуждает Елена Иванова. — Активные жители есть везде. [Урбанист] Святослав Мурунов говорил, что инициативных граждан всего два процента из 100. Я всегда думала, что этого катастрофически мало, но на самом деле эти два процента активны настолько, что их достаточно для изменений».

Текст: Алина Белянина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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