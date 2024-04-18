Власти ищут подрядчика, который займётся подсветкой кирхи Королевы Луизы

Власти ищут подрядчика, который займётся подсветкой кирхи Королевы Луизы
Иллюстрация из проектной документации
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Власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства архитектурной подсветки кирхи Королевы Луизы. Начальная цена контракта — 13,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 2 мая. Средства выделены на 2024 год. Контракт необходимо исполнить до 30 сентября, завершить работы — до конца лета.

Ранее советник губернатора Вячеслав Генне ранее рассказывал, что в рамках реконструкции кирхи разрабатывается художественная подсветка здания. «Там коллеги, которые занимаются подсветкой, придумали какую-то тему — „театр теней“, то есть это не просто будут пучки света, а там какая-то инсталляция художественная», — уточнял он. Предполагается, что подсветка будет работать по нескольким сценариям.

В 2025 году кирху королевы Луизы в Калининграде планируют закрыть на ремонт. Там будут приводить в порядок внутренние помещения. Ранее был отремонтирован фасад кирхи королевы Луизы (в ней располагается Областной театр кукол), облик здания приблизили к историческому. Работы начались в прошлом году и обошлись в 32 млн рублей.

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