«Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото)

«Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото) «Работа на четверку»: как выглядит кирха Королевы Луизы после реставрации (фото)
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В Калининграде заканчивается реставрация кирхи Королевы Луизы в Центральном парке. С объекта более недели назад сняли строительные леса, однако работы еще не завершены. Гендиректор компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который ведет на объекте технический и авторский надзор, в соцсетях назвал объект «сказочным храмом во всех отношениях», однако «Новому Калининграду он рассказал, что оценивает выполненные работы на твердую «четверку».

«В тех условиях и в тех деньгах я могу сказать, что оценку „хорошо“ ставлю, — пояснил Щербатых. — Всегда есть, к чему придраться. Во-первых, я всегда противник того, чтобы делать фасады такого уровня в условиях осенне-зимнего периода. Но у нас же конкурсы, и люди попадают из-за этого в сложные ситуации. С поставками материалов были проблемы. „Пятерку“ ставить мы можем, если имеем идеальный объект. Есть объективные замечания, но они устраняются. Гарантия дается подрядчиком на 60 месяцев».

Щербатых напомнил, что подрядчику пришлось менять часть кровли из-за несоответствия оттенка.

«Самый главный момент — подрядчику всегда приходится принимать решение по мере открытия проблемы. Даже обследование и подробная проектная документация не дает в полной мере окончательного представления об объекте. Базовые параметры подрядчик получает, но многих вещей он не увидит, пока не вскроет конструкцию», — добавил он.

Как кирха, в которой сегодня находится театр кукол, выглядит сегодня, показала фотограф Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград


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