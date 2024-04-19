Детская областная больница планирует отремонтировать рентген-аппарат

Детская областная больница заключает контракт на ремонт рентгенологического телеуправляемого комплекса «Максима». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Участие в торгах приняли две компании. Начальная стоимость контракта составляла 1,3 млн рублей. Победитель аукциона снизил её до 1,1 млн.

Подрядчику предстоит демонтировать неисправный рентгеновский излучатель и заменить его на новый, провести настройку и проверку оборудования, а также ввести аппарат в эксплуатацию. Работы должны быть проведены в течение 10 дней в ДОБ.