Калининградка сообщила СКР о планах властей вырубить деревья у парка Теодора Кроне

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Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку в связи с сообщением калининградки о возможном нарушении властями природоохранного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«В комментариях в аккаунте Приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница города Калининграда. Она сообщила о планируемой массовой вырубке лесных насаждений для строительства многоквартирных домов на границе территории объекта культурного наследия муниципального значения „Лесопарк имени Теодора Кроне“ в Калининградской области, с чем местные жители не согласны», — уточнили в региональном СК.

Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что власти Калининграда разрешили вырубить 86 деревьев и 14 кустарников под строительство многоэтажных домов на Дубовой аллее. Возведение зданий запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:110832:433 площадью 2,7 гектара. Порубочный билет получил специализированный застройщик «Эко-город», документ был опубликован в пятницу, 12 апреля, на сайте городской администрации. В ноябре прошлого года на участке, где запланирована вырубка, разрешили построить два девятиэтажных дома.

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