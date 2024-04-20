Погода в Калининграде 20 апреля

Днем в субботу, 20 апреля, в Калининградской области ожидается холодная погода и дождь со снегом. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха не превысит +5°C.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +4°C. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве воздух прогреется до +7°C.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», наибольшая интенсивность осадков прогнозируется в Багратионовском, Гвардейском, Правдинском, Озерском, Гусевском, Нестеровском, Черняховском, Краснознаменском районах. В утренние часы местами даже не исключено формирование символического снежного покрова до 1-3 сантиметров. В Калининграде также вероятны осадки в виде дождя/мокрого снега, однако они будут менее интенсивными, чем на востоке региона. При этом на побережье и западе области существенные осадки маловероятны.



Скорость ветра составит в регионе четыре метра в секунду, влажность — 93 процента, атмосферное давление — 753-755 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», осадки по области ожидаются днем. В ночь на субботу похолодает до +2,2°C.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений в пятницу в регионе не прогнозируется. Видимость в этот день составит три-шесть километров. Высота волн у побережья Калининградской области — 2,5 метра.