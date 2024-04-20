В Калининграде водителей предупреждают о временном закрытии движения по Портовой

В Калининграде в субботу вечером временно закрывается движение транспорта по ул. Портовой. Об этом предупреждает пресс-служба горадминистрации.

«В ночь на предстоящее воскресенье для перекладки сетей электроснабжения перекроют проезд по участку ул. Портовой в районе Фридрихсбургских ворот. Для обеспечения безопасности работ движение закроют с 20 часов 20 апреля до 9 часов 21 апреля — от здания № 43 до ул. Железнодорожной», — уточнили в мэрии.

Водителей просят выбирать маршрут с учётом этой информации.