«Балтика» одержала волевую победу над «Крыльями Советов»

«Балтика» одержала волевую победу над «Крыльями Советов»
Изображение: ФК «Балтика»
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«Балтика» добыла волевую победу в игре с самарскими «Крыльями Советов». Матч 24 тура российской Премьер-лиги прошёл в Калининграде и завершился со счётом 2:1, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Счёт в матче на 84 минуте открыл чилийский нападающий калининградцев Анхело Энрикес. На него «Крылья» ответили точным ударом с пенальти в исполнении Рахмановича на 90+2. Победу «Балтике» уже по истечении компенсированного времени принёс наш полузащитник Дмитрий Рыбчинский, плотно приложившийся по летящему мячу и пославший снаряд в дальний угол ворот самарцев.

По итогам встречи «Балтика» осталась на 14 строчке турнирной таблицы, дающей право на участие в стыковых матчах. Всего в активе коллектива Игнашевича 23 пункта. По этому показателю они сравнялись с идущим на 13-ом месте «Уралом», однако у конкурентов в борьбе за выживание в РПЛ матч в запасе. В следующем туре калининградцы в гостях встретятся с «Краснодаром», пока ещё не потерявшим шансы на победу в чемпионате. Выездная игра пройдёт 24 апреля.

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