Погода в Калининграде 21 апреля

Погода в Калининграде 21 апреля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Погода в Калининградской области в воскресенье, 21 апреля, существенно не изменится.

По информации Гидрометцентра России, в течение дня будет облачно, до шести градусов тепла. Ветер — до 4 метров в секунду. Ночью — до двух градусов. Без осадков.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что на побережье Калининградской области (в Балтийске, пионерском , Зеленоградске) будет немного холоднее — до 5 градусов выше нуля.

По данным регионального управления МЧС, на территории региона в течение дня сохранится облачная с прояснениями погода. Местами — небольшие осадки. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от 3 до 8 градусов тепла. Ночью на дорогах местами возможна гололедица.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» говорит о том, что днем в областном центре окажется не больше 4 градусов тепла, временами будет выглядывать солнце. Влажность — 84%.

По информации паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», подобная ситуация сохранится минимум до середины следующей недели. После этого процессы, блокирующие поступление теплого воздуха, начнут разрушаться, «мультимодельный прогноз показывает повышение температурного фона в нашем регионе в районе 25-27 числа», отмечают эксперты.

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