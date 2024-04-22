Ермак — об останках Канта: где они, неважно, символизм имеет большее значение

Ермак — об останках Канта: где они, неважно, символизм имеет большее значение
Фото: архив Нового Калининграда
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Место захоронения Иммануила Канта имеет символическое значение, а находятся ли в могиле останки философа — не так уж важно. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» выразил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, отвечая на вопрос, «где именно покоится прах Канта».

«Кто ж знает. Мое мнение — что не там (не у Кафедрального собора на острове Канта — прим. „Нового Калининграда“), но это место уже символическое, — заявил Ермак. — Неважно где он, там или не там. Разные истории мне рассказывали. Были и такие, кто говорил, что лично видел перезахоронение. И легенды разные ходят. Но это неважно. На мой взгляд, символизм имеет гораздо большее значение».

Министр продолжил свою мысль, рассказав, что во время подготовки к Балтийскому культурному форуму прочитал книгу американского философа Лесли Уайта.

«Он ввел термин „философия культуры“. В своей работе Уайт писал, что культура — это способность человека создавать символы. В данном случае, символ могилы Иммануила Канта имеет, мне кажется, большее культурное значение, чем знание, действительно ли там прах его находится или он в каком-то другом месте. Ни самому Канту, ни нам уже точно это неважно».

Как сообщает портал Prussia39, после смерти прах Иммануила Канта удостоился чести быть погребённым в профессорском склепе, примыкавшем к Кафедральному собору с северной стороны. В 1809 году склеп из-за ветхости снесли, а на его месте построили прогулочную галерею, которая называлась «Stoa Kantiana» и просуществовала до 1880 года. В 1880 году останки философа были эксгумированы, идентифицированы и перезахоронены, а над могилой возведена часовня. В 1924 году по проекту архитектора Фридриха Ларса и на средства Хуго Стиннеса, пожертвовавшего около 80 тысяч марок, мемориал Иммануила Канта приобрел современный вид. Новое сооружение выполнено в виде открытого колонного зала, внутри которого установлен каменный гроб, являющийся кенотафом. Останков Канта, как сообщается, в гробу нет, они покоятся глубже.

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