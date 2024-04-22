На ремонт двух улиц в центре Калининграда выделяют почти 58 млн рублей

На ремонт улиц Гаражной и Гостиной в Калининграде выделяют в общей сложности 57,6 млн рублей. Анонсы тендеров по выбору подрядчиков опубликовали на сайте областного Центра торгов.



Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «ГДСР». На ремонт улицы Гаражной власти готовы направить 36,7 млн рублей, Гостиной — 20,9 млн. Финансирование работ предусмотрено в 2024 году.