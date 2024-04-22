На ремонт двух улиц в центре Калининграда выделяют почти 58 млн рублей

Все новости по теме: Ремонт дорог

На ремонт улиц Гаражной и Гостиной в Калининграде выделяют в общей сложности 57,6 млн рублей. Анонсы тендеров по выбору подрядчиков опубликовали на сайте областного Центра торгов.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «ГДСР». На ремонт улицы Гаражной власти готовы направить 36,7 млн рублей, Гостиной — 20,9 млн. Финансирование работ предусмотрено в 2024 году.

Улицы Гаражная и Гостиная вошли в список объектов, на которые городские власти пообещали направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог. Как поясняла глава администрации Елена Дятлова, предполагается «приведение в нормативное состояние отдельных поврежденных участков».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter