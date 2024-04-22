В Чкаловске из-за проблем с логистикой открыли мемориал на 3 недели позже срока

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В Чкаловске открыли мемориал с памятными знаками отличившимся воинам-летчикам. Церемония прошла в субботу, 20 апреля — почти на три недели позже обозначенного в контракте срока. Информация о мероприятии опубликована на сайте Городского Совета депутатов Калининграда.

Один памятный знак посвящен авиаторам Первого гвардейского минно-торпедного авиационного Клайпедского Краснознаменного полка ВВС ВМФ, которых удостоили звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. На второй памятный знак нанесли имя летчика Александра Покрышкина и имена авиаторов 689 Гвардейского Сандомирского ордена Александра Невского истребительного полка имени маршала авиации Александра Покрышкина.

Согласно контракту, опубликованному на сайте госзакупок, две «стелы» из декоративного камня, посвященные героям, должны были появиться на ул. Беланова — ул. Жиленкова до 1 апреля этого года. Однако гранитные плиты шли до Калининграда около двух месяцев из-за проблем с логистикой. Груз в Литве неоднократно проверяли на предмет соблюдения санкционных ограничений. Как сообщал представитель подрядчика «Новому Калининграду», администрация города была уведомлена о возникнувших трудностях.

В 2019 году в Чкаловске благоустроили Аллею героев авиации. Там появилась плитка, подсветка, бетонные бюсты героев-летчиков. Из-за нарушения технологии бетонные бюсты в 2021 году растрескались.

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