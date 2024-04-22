Госэкспертиза одобрила проект гостиничного комплекса со SPA в поселке Лесное

Компания «Ривьера Балтики» получила положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства гостиничного комплекса со СПА и рестораном в Светлогорском районе. Информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Согласно опубликованным данным в поселке Лесное застройщик планирует возвести гостиничный комплекс апартаментного типа со SPA и рестораном «Ривьера Балтики». Как выяснил портал «Руград», комплекс должен разместиться на участке с номером 39:17:030012:37 площадью 2,5 га. Территория находится на первой линии между Отрадным и Приморьем и представляет собой лес с большим количеством зеленых насаждений. Кадастровая стоимость земли достигает 71,8 млн руб. Компания «Ривьера Балтики» работает только с марта 2023 года.