В новом кампусе БФУ хотят создать технопарк конструкторского бюро «Факел»

В новом кампусе БФУ им. Канта планируют создать технопарк опытно-конструкторского бюро «Факел». Соответствующее соглашение подписали во время Кантовского конгресса 22 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В рамках соглашения университет и ОКБ „Факел“ договорились о сотрудничестве в создании технопарка на территории строящегося кампуса „Кантиана“. Планируется открыть учебно-научные лаборатории по проведению экспериментальной наземной отработки космических аппаратов Cubsat и электроракетных двигателей. „Факел“ присоединяется к проектированию технопарка, и профинансирует оснащение его оборудованием», — говорится в публикации.

В этом году при поддержке бюро «Факел» и Московского авиационного института на площадке БФУ им. Канта запускается сетевая программа по физике для подготовки кадров для космической промышленности. «Магистранты будут осваивать технологии производства двигательных установок для вывода современных космических аппаратов на орбиту. В 2026 году приступит к работе брендированная лаборатория по двигателестроению. Этот научный центр станет частью проектируемого технопарка нового кампуса „Кантиана“», — отметили в пресс-службе правительства.

«Чертоги разума»: как продвигается строительство неокампуса БФУ им. Канта

Новый кампус БФУ им. Канта строится между улицами Невского и Гагарина. На территории около 29 га должны появиться два общежития на 2482 места и шесть учебных корпусов. Завершить объект планируется в 2025 году.