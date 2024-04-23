Главный санитарный врач региона: ковид никуда не делся

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Коронавирусная инфекция не исчезла и приобрела сезонный характер. Об этом в эфире Центра управления регионом заявила главный санитарный врач Калининградской области, руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура во вторник, 23 апреля.

Она рассказала, что тренд на снижение заболеваемости есть: если за аналогичную неделю прошлого года выявляли «где-то 300 случаев», то за последние 7 дней заболели 106 человек.

«Ковид, как бы нам ни хотелось, — он никуда не делся, и случаи заболевания коронавирусной инфекцией мы выявляем в ежедневном режиме. <...> То есть, конечно, коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер, и она будет поднимать свою голову именно осенью и зимой», — заявила Бабура.

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