Дятлова выступила против застройки участков, освобожденных от аварийных домов

Дятлова выступила против застройки участков, освобожденных от аварийных домов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Аварийное жилье

Земельные участки, освобожденные от аварийного жилья, нельзя снова застраивать. Такое мнение в среду, 24 апреля, высказала после оперативного совещания глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, эти земли необходимо резервировать для муниципальных и региональных нужд.

«Мы в Генплане перекрашиваем данные территории в зеленые зоны, то есть мы не пускаем их в оборот, выставляя на торги для жилищного строительства, — пояснила Дятлова. — Это же центр города. Вспомните, улицу Станочную, дом № 2-8. Дома там не будет. Это должна быть зеленая зона, место для размещения площадок для складирования ТКО. Прежде всего — муниципальные нужды».

В том случае, если дом идет под снос не в центре города, а на его окраине, то, как добавила Дятлова, «тут смотреть надо».

«На той же Северной горе нам очень сложно размещать площадки для сбора и накопления ТКО. Нет социальных объектов, а у нас должны быть зарезервированы места, где они появятся через год, два, три, четыре или пять. Это же общая проблема для всего города. Я пока являюсь категорическим противником того, чтобы выставлять это для последующего жилищного строительства», — пояснила чиновница.

В некоторых случаях освободившиеся от аварийных домов территории горвласти, как уверяет Дятлова, передают на региональный уровень под медицинские объекты, однако для этих целей необходимы более крупные земельные участки.

«Когда мы говорим про земельные участки под домами, то они меньшей площади. Выносим на обсуждение жителей», — заключила она.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области намерены завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, до сентября 2024 года. По словам министра строительства и ЖКХ региона Сергея Черномаза, вместо 1 сентября 2025 года программу собираются завершить до 1 сентября 2024 года.



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