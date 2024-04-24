Колония под Гвардейском заказывает семена бобовых и злаков на миллионы рублей

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Исправительная колония № 12 под Гвардейском заказывает поставку семян двух культур общей суммой на 30,2 млн рублей. Тендеры размещены на портале госзакупок.

Согласно документации к первому электронному аукциону, ИК закупает 148 тонн семян сои сорта «Адесса». На них колония готова потратить 11,7 млн рублей. Второй тендер размещён на поставку кукурузы «Галифакс». Её планируется приобрести в количестве 1993 «посевных единиц» за 18,5 млн рублей.

9 апреля колония заказала услуги по обработке сельскохозяйственных угодий за 116,9 млн рублей для засева 1107 гектаров кукурузой и 1481 га соей. Согласно ответу пресс-службы регионального УФСИН на информационный запрос «Нового Калининграда», на полях «обязательно будут привлечены к оплачиваемому труду осуждённые». С какими целями планируется сев, в пресс-службе не пояснили.

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