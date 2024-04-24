Горвласти не планируют менять назначение земель бывшего кладбища на Камской

Горвласти не планируют менять назначение земель бывшего кладбища на Камской
Фото: архив Нового Калининграда
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Кладбище на улице Камской не планируют застраивать, а назначение земель, на которых оно находится, власти менять не собираются. Об этом журналистам в среду, 24 апреля, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы подняли документы и увидели, что захоронения на Камской производились с 1947 по 1967 год, — сообщила Дятлова. — Данная территория не является кладбищем, она относится к зоне специального назначения. У нас было много жалоб по данной территории, потому что туда десятилетиями никто не приходил: там поваленные деревья, которые лежали на могилах».

Дятлова в очередной раз уточнила, что МБУ «Чистота» не рубит деревья, а только распиливает поваленные стволы, а также пояснила, что эту территорию не планируют возвращать в зону кладбищ.

«У нас в Калининграде только три кладбища: на проспекте Мира, на Балтийском шоссе и в Сазоновке. Данную территорию мы будем поддерживать в порядке. Если у родственников будет желание сделать перезахоронение на официально кладбище — поможем провести эту процедуру», — пояснила чиновница.

Состояние бывшего кладбища, по словам Дятловой, будет поддерживаться в том виде, в котором оно есть сейчас.

Ранее горвласти сообщали, что планируют выяснить, кто занимается вандализмом на кладбище рядом с улицей Камской. По словам председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, чиновниками были зафиксированы факты повреждения захоронений. По ним сотрудниками мэрии были написаны заявления в полицию.

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