Жители Калининграда предложили сделать мемориальный парк на месте кладбища

Жители Калининграда предложили сделать мемориальный парк на месте кладбища
Фото: архив Нового Калининграда
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Общественники и родственники людей, захороненных на кладбище на улице Камской, предлагают создать на его месте мемориальный парк. Информация об этом опубликована в телеграмм-канале депутата Государственной Думы Андрея Колесника.

Инициативная группа обратилась с жалобой на то, что в последнее время с памятников начали исчезать таблички с фамилиями захороненных. По словам Колесника, администрация города называет это кладбище бесхозным и самопальным. В связи с этим горожане начали опасаться, что территорию могут использовать под застройку. «Вопрос требует проработки, в том числе с юридической точки зрения. Этим и занимаемся», — прокомментировал депутат Госдумы предложение создать мемориальный парк.

На Камской с 1945 года хоронили погибших при штурме Кенигсберга, а потом и переселенцев. На данный момент там находился более 500 захоронений, за которыми ухаживают потомки.

Ранее горвласти сообщали, что планируют выяснить, кто занимается вандализмом на кладбище рядом с улицей Камской. По словам председателя комитета городского хозяйства Вадима Борисова, чиновниками были зафиксированы факты повреждения захоронений. По ним сотрудниками мэрии были написаны заявления в полицию. Елена Дятлова в апреле заявляла, что назначение территории кладбища администрация менять не собирается, в том числе — отдавать её под застройку.

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