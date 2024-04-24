ФКР собирается размещать на отремонтированных фасадах хаусмарки с Кантом

Фонд капитального ремонта в этом году намерен размещать на отремонтированных фасадах домов хаусмарки с изображением Иммануила Канта. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«В этом году мы установим ещё несколько арт-объектов с Кантом, включая хаусмарки!», — говорится в посте.

В Фонде капремонта рассказали «Новому Калининграду», что их будут размещать не на всех отремонтированных фасадах. Решение об установке примут исходя из особенностей архитектуры дома, «контекста улицы» и с учётом мнений жителей.

«Важно, чтобы рельефы или хаусмарки были уместны для архитектуры дома, видны не только жителям, но и прохожим. Сейчас вместе с художниками и скульпторами обсуждаем концепции», — заявили в ФКР.

Ранее в региональном правительстве «Новому Калининграду» сообщали, что в 2024 в областном бюджете на финансирование Фонда капитального ремонта заложено 1,4 млрд рублей, что на 26% больше, чем направляют жители. Позднее стало известно, что в этом году ФКР запланировал капремонт в 545 многоквартирных домах.