В Калининграде намерены расширить зоны, ограничивающие скорость электросамокатов

В Калининграде намерены расширить зоны, ограничивающие скорость электросамокатов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда намерены расширить зоны, где будет ограничена скорость электросамокатов. Об этом после оперативного совещания в среду, 24 апреля, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова. «В городе Калининграде есть места, где полностью запретили движение самокатов, — сообщила Дятлова, указав на электронную карту. — Ну как запретили — это в том случае, если это не ваш самокат, а тот, который вы берёте напрокат. Есть красные зоны, где невозможно ездить, и синие зоны, где на программном уровне забито ограничение скорости до 15 километров в час».

Чиновница отметила, что ограничения касаются лишь прокатных электросамокатов, а на владельцев собственных транспортных средств власти пока повлиять не в состоянии. Ограничить передвижение на личных средств индивидуальной мобильности возможно будет только после принятия соответствующих федеральных нормативных актов.

«Надо дальше работать над этими зонами, работать с прокатными самокатами и выделять такие территории, где невозможно передвижение, и территории с ограничением скорости», — продолжила Дятлова.

На сегодняшний день на прокатном электросамокате нельзя передвигаться на нескольких городских территориях. Например, у памятника 1200 гвардейцам, у Музея Мирового океана и в парке «Юность». На некоторых территориях действуют ограничения до 15 км/ч.

В 2023 году начальник областного управления ГИБДД Геннадий Бубенов отмечал, что водители электросамокатов, как правило, не знают ПДД и превышают скорость на тротуарах, но алгоритм ее измерения отсутствует. «На сегодняшний день мы понимаем, что механизмы привлечения к ответственности по некоторым средствам индивидуальной мобильности еще не разработаны. Они вроде как есть, но сделать мы ничего не можем», — констатировал Бубенов.

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