В Калининграде пополнили список локаций, закрытых для самокатов

Кикшеринговые операторы внесли в список закрытых для средств индивидуальной мобильности (СИМ) территорий обновлённый сквер у Дома искусств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.



«Пока речь идёт только о прокатных самокатах, их физически можно отследить по GPS. Остальных будут отслеживать по „Безопасному городу“, в июне там развесят запрещающие знаки. В Калининграде есть и „синие зоны“, в которых скорость автоматически сбрасывается до 15 км/ч — это ещё ряд наших парков и скверов», — говорится в сообщении.

Ранее в списке закрытых для СИМ локаций уже были сквер 70-летия Калининградской области, территория у памятника 1200 гвардейцам, парк Победы, стадион «Балтика» со сквером, площадь Победы и территория перед храмом, парк «Юность» и скейт-парк на Верхнем озере. С картой запретных зон и зон ограничения скорости можно ознакомиться по ссылке (необходимо выбрать в слоях СИМ, Зоны запрета и ограничений для электросамокатов).

«Также в июне в городе начнут наносить разметку на стоянках для самокатов. Большая просьба пользователей СИМ парковать их только там. И обычному-то человеку порой бывает трудно обойти брошенный поперёк тротуара самокат, а инвалиду, особенно по зрению, тем более. Помните о том, что такие люди тоже живут рядом с нами», — отметили в администрации.