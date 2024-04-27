Фирме депутата Горсовета решили заплатить за укладку асфальта в дождь

Лабораторная проверка кернов, взятых на ул. Галицкого, где подрядчики из компании «ДСП» укладывали асфальт во время дождя, показала, что материал соответствует ГОСТам. Как сообщила администрация Калининграда в своем телеграм-канале, несмотря на то, что подрядчика оштрафовали, за выполненную работу ему всё равно заплатят.



«И хотя в дождь укладывать асфальт нельзя, это ещё не означает, что заплатки на проезжей части, сделанные в непогоду, окажутся некачественными, — сообщили в администрации. — Образцы [с ул. Галицкого] проверили взвешиванием после процедуры влагонасыщения при отрицательном давлении. А потом сдавили прессом. Предел прочности материала при температуре 50 градусов составил 1.6 МПа (минимально допустимо 1.2 МПа), при температуре 20 градусов — 3.37 МПа (минимально допустимо 2.5 МПа)».

Ранее администрация Калининграда оштрафовала фирму депутата горсовета Сергея Григоренко за нарушение правил требований к ремонту дороги на улице Галицкого. По мнению властей, ЗАО «ДСП», директором которого является Григоренко, вело работы во время дождя, что противоречит контракту. Из-за этого на исполнителя наложили штраф в 100 тыс. рублей.

Сергей Григоренко в беседе с «Новым Калининградом» рассказал, что в результате экспертизы его компания может обжаловать наложенный штраф. «Неделя, я думаю [до окончания экспертизы]. Если работа выполнена качественно, то претензии заказчика не обоснованы», — заявил депутат горсовета.